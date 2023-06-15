الحوار الوطني.. ممثل الحكومة: الصحة بذلت جهود هامة لتحسين أوضاع القطاع

توجه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة العامة للرعاية الصحية، وممثل الحكومة في الحوار الوطني بالشكر لإدارة الحوار على مجهودهم، قائلا "شكرا لحضراتكم على الدور اللي بتقوموا بيه ونحن كممثلين عن الحكومة أكثر المستفيدين من تواجدنا بالحوار الوطني".

وأضاف السبكي، خلال كلمته في جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، "سمعنا كثير من الأفكار الهامة ولدينا توجيهات بتنفيذ أي مقترحات جدية لإصلاح القطاع الطبي وسعيد بالإشادة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل".

وتابع السبكي، "كنت مساعدا لوزير الصحة منذ عام 2014 فكانت فترة يسودها العديد من جهود الحكومة المصرية في التحرك في الملف الصحى بشكل سريع جدا و بدأ التحرك والتركيز عليه سنة 2017 تحديدا السياق الاستراتيجي الذى تتبناه الدولة المصرية في إصلاح القطاع الصحي كما هو معروف للجميع وفقا لاستراتيجية مصر 2030".

وأكد السبكي، أن وزارة الصحة بذلت جهود هامة لتحسين أوضاع القطاع وفق خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بالفعل اختارت طريقة لإصلاح الصحة عبر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي، إلى أن هناك كثير من الإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، مضيفا "خلينا نفتكر كلنا سنة 96 سنة 99 تجربة للدولة المصرية لإصلاح نظام التأمين الصحي الحالي وتطبيقه الآن في عدد من المحافظات".

واستكمل السبكي، "حضراتكم أغلبكم اتفقتم على جهود الوزارة في تطبيق التأمين الصحي وبدء مسار استراتيجي في جميع محافظات الجمهورية وده مفيش دولة في العالم تقدر تعمله.. واللي ينظر لطريقة تطبيق مصر للتأمين الصحي يتأكد إنه متفرد عن مثيله في العالم أجمع".

وشدد السبكي، على أن هناك انعكاسات إيجابية على المواطن من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والدليل ارتفاع استغلال المنظومة 15% في المحافظات المطبق فيها النظام الجديد"، مشيرا إلى أن النظام الحديد يقلل من أعباء المواطن بالإنفاق على الصحة من خلال المنظومة الجديدة.

وأوضح السبكي، أن المنظومة الجديدة رفعت من كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية بجانب جهود الحكومة في إنهاء قوائم الانتظار وهي المشكلة التي أججت المصريين لسنوات طويلة.

وعن دعم الأطقم الطبية، قال السبكي، "منسناش ندعم الأطباء والفريق الصحي ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي قدرنا نضرب المرتبات في اتنين وتلاتة عشان نحسن أوضاعهم، لافتا إلى أن زيادة المرتبات كان جزءا من تكيف المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل دون تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء جديدة.

وأشار السبكي، إلى أن عدم تطبيق المنظومة حتى الآن في المحافظات ذات كثافة سكانية عالية يرجع إلى تكلفته المرتفعة وهو ما يحتاج دراسة ومخطط له وفقا لجداول زمنية محددة.

وأكد السبكي، أن من أهم مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل هو إعادة حوكمة القطاع الصحي بشكل كبير، مشددا على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للاستفادة من قدراته.