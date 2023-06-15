أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية اليوم الخميس

أسعار الأعلاف.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى التاجر، ليستقر طن على آخر معدلات سعرية له لليوم الثاني على التوالي، ويرجع هذا إلى استمرار انخفاض القيمة السعرية للذرة الصفراء في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة وقيام هيئة السلع التموينية بطرح الذرة في البورصة السلعية.

وصرحت وزارة الزراعة، في بيان لها يوم الإثنين الماضي، أنه تم الإفراج عن 205 آلاف طن من أعلاف الذرة وفول الصويا، بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو الجاري، بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وثبتت أغلب أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس-كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس في الاسواق

الاعلاف

وجاء الجلوتين المحلي

لم يتغير على مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند سبعة وأربعون ألف جنيهًا.

الجلوتين المستورد

وخيم الثبات على سعر الجلوتين المستورد، ليبلغ نحو ثمانية وأربعون ألف جنيهًا للطن.

الجلوتوفيد المحلي

وأستقرت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى ثمانية عشر ألف جنيهًا للطن.

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 24 ألف جنيهًا جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند أربعة وعشرون ألف جنيهًا للطن.

سعر طن العلف

استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» ثلاثة وعشرون وثمانئة ألف جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن الأرجنتيني نحو 12,450 جنيهًا.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 23.700 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 23.600 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 23.100 جنيه للطن.

أنواع الأعلاف

العلف المركب

يتكون العلف المركب (بالإنجليزية: Compound Feed) من العديد من المواد الخام التي توفر كامل الاحتياجات الغذائية التي يحتاجها الحيوان.

العلف النباتي

يُعد العلف النباتي (بالإنجليزية: Fodder) أحد أنواع الأعلاف الذي يُقدم تحديدًا للحيوانات المستأنسة بما في ذلك الأغنام، والخيول، والماعز، والماشية.

علف المراعي

يتكون علف المراعي (بالإنجليزية: Forage) من مصادر غذائية تُزرع خصيصًا في أراضي مُحددة بهدف رعايتها من قبل جميع أنواع الماشية.