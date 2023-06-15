بلتون القابضة تتحول للخسائر وتتكبد 52 مليون جنيه في الأعمال الربعية

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها حققت خسائر بلغت 52.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 3.835 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 136.75 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 107.26 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وحققت بلتون المالية القابضة خسائر بلغت 268.97 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بلغت 169.76 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.