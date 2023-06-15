الدولار يعاود الارتفاع بعد تلويح الفيدرالي برفع الفائدة

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، في حين تراجعت عملتا الصين ونيوزيلندا وسط مؤشرات على تراجع اقتصاديهما.

يتحول انتباه السوق الآن إلى قرارات البنوك المركزية الأخرى أواخر هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28 بالمائة إلى 103.21، متعافيا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر.

هبط اليورو 0.12 بالمائة إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35 بالمئة إلى 152.26 ين.

كما نزل الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46 بالمائة إلى 140.735.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.68 بالمائة إلى 0.6170 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.

وانخفض اليوان الصيني 0.1 بالمائة ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.