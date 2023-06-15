الليلة.. المنتخب الأولمبي يواجه غانا في بروفة قوية استعدادا لـ"الكان"

يخوض المنتخب الأولمبي في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، مباراة ودية أمام غانا على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما "الكان" التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وانتظم المنتخب في معسكر بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة، حيث خاض تدريبات قوية حرص خلالها على تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين قبل البطولة المصيرية.

وتمثل ودية غانا نقطة انطلاق الفراعنة، حيث يأمل خلالها ميكالي أن يختبر العناصر الأساسية للفراعنة والوقوف على أفضل طريقة لمواجهة منتخبات المجموعة الأولى في تصفيات الأولمبياد والتي تضم كلا من النجير والجابون ومالي.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام غانا :

وينتظر أن يعتمد المنتخب الأولمبي على تشكيلة تضم كلا من حمزة علاء في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد مغربي، محمد طارق، وفي الوسط محمود جهاد ومحمود صابر وأحمد نبيل "كوكا"، وفي الهجوم الثلاثي إبراهيم عادل وأسامة فيصل وعبد الرحمن عاطف.

ويسعى ميكالي للاستفادة من الودية بشكل كبير، منها الوقوف على قدرات منتخب غانا خصوصا أنه سيكون خصما محتملا للفراعنة، حال تجاوز المنتخبين مرحلة المجموعات، سواء في الدور نصف النهائي أو النهائي.

وينتظر أن يمنح ميكالي الفرصة لعمر فايد، لاعب المقاولون العرب الذي انضم مؤخرا للمعسكر على حساب أحمد سيد عبد النبي الذي تقرر استبعاده لإصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة، وبناء عليه فضل البرازيلي استبعاده وضم عمر فايد بدلا منه.

ويمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر مساء الجمعة إلى الرباط، لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودي مع الكونغو، ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التي تستضيف مباريات مجموعته.

وكانت بعثة منتخب غانا الأولمبي وصلت مدينة برج العرب الثلاثاء الماضي، وتوجهت مباشرة إلى مقر إقامتها، ثم خاضت مرانين على الملعب الفرعي لاستاد الجيش، حيث تستعد لخوض منافسات المجموعة الأولى التي تضم معه المغرب والكونغو وغينيا.