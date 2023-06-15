الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لقرار المركزي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 15 يوينو، وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من اليوم، وذلك في أعقاب إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيقر مزيدا من الزيادات خلال العام الجاري.

وجد صعود سهم "إتش اند إم" من الخسائر بعض الشيء، ورفع أسهم قطاع التجزئة بعد الإعلان عن بداية جيدة للمبيعات في يونيو، الشهر الأول من الربع الثالث للشركة.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود سهم "إتش اند إم" السويدية بنسبة 5.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة في وقت لاحق اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، ويترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات، موسعا معركته ضد التضخم المرتفع، حتى مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا بشكل جماعي في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 7.8 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.157.9 تريليون جنيه.

قياس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63%

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63%، ليصل إلى مستوى 17763 نقطة.

هبط مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.63%

خسر مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.65%