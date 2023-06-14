الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

الأسهم اليابانية: "نيكاي الياباني" يقفز بـ1.47%

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر "نيكاي " فى الأسهم اليابانية على أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما خلال جلسة، اليوم الأربعاء، مقتفيا أثر جلسة قوية في وول ستريت وزاد سهم تويوتا موتور مع حصد مستثمرين لأسهم الشركات الكبرى على المؤشر وسط تراجع للين.

 

الأسهم اليابانية

 

وقفز المؤشر نيكي فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.47 % وأنهى الجلسة عند 33502.42 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ مارس آذار 1990 في سلسة مكاسب مستمرة منذ أربعة أيام.

 

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.31 % إلى 2294.53 نقطة، ووصل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك أعلى إغلاق في 14 شهرا خلال الليل مع إظهار بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا طفيفا في مايومما عزز رهانات وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء .

 

وصعد سهم تويوتا موتور فى الأسهم اليابانية بنسبة 6%، بعد أن ارتفع 5%، أمس الثلاثاء مع تصويت المساهمين بالرفض على قرار غير مسبوق بشأن المناخ ودعموا بذلك مجلس الإدارة في اجتماع سنوي عام.

 

وارتفع سهم هوندا موتور فى الأسهم اليابانية بنسبة 3.59%، وصعد مؤشر يتتبع أسهم شركات صناعة السيارات فى الأسهم اليابانية بنسبة 4.28%، وجاء الأقوى أداء بين القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، بحسب الاسواق العربية.

 

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة فى الأسهم اليابانية بنسبة 4.75%، لكن الأسهم المتعلقة بصناعة الرقائق تراجعت وهبط سهم سكرين هولدينجز 2.55%، وأدفانتست 0.29% بينما أنهى سهم طوكيو إلكترون الجلسة مستقرا بعد أن عوض خسائر سجلها في وقت مبكر من الجلسة.

 

txt

البورصة المصرية لم تشهد عطل فني منذ 15 عامًا

txt

خبير مالي يتوقع موجة صعود لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

 

استقرار الأسهم الأوروبية قبيل قرار الفائدة الأمريكية

 

الأسهم الأوروبية

 

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يوقف زيادات أسعار الفائدة، فيما هوت أسهم إنتين للمراهنات الرياضية بعد الإعلان عن صفقة لشراء شركة أخرى.

 

واستقر المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية عند 463.49 نقطة ، بينما هبط مؤشر قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.9%.

 

وهوت أسهم إنتين المالكة لشركة المراهنات البريطانية لادبروكس فى الأسهم الأوروبية 10% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت أمس الثلاثاء إنها ستشتري شركة المراهنات الرياضية التي تتخذ من بولندا مقرا إس.تي.إس القابضة مقابل 750 مليون جنيه إسترليني (946 مليون دولار).

 

وتتوقع السوق بالكامل تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نطاق بين 5% و5.25% في قراره المرتقب في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بنسبة 63% برفع سعر الفائدة في يوليو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

 

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه بشأن السياسة النقدية غدا الخميس، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى لترويض التضخم الجامح.

مواد متعلقة

سيدي كرير تكشف حقيقة الاستحواذ على "إيثيدكو" عبر مبادلة الأسهم

الأسهم اليابانية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام

أسواق الأسهم الأمريكية.. "ناسداك" يسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على انخفاض

من المسئول عن تخفيض قيمة الأسهم لصالح الشركة بالنرويج؟

80% نسبة الأسهم المستجيبة لعرض الأصباغ الإماراتية لشراء "باكين"
الجريدة الورقية