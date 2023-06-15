إزالة 355 حالة تعد على الأراضي في بني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ21 لإزالة التعديات الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم أول أمس إزالة 13حالة تعد ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 355حالة 200حالة تعد مباني + 155 حالات زراعات وذلك منذ انطلاق المرحلة في 27 مايو الماضي وحتى 13 يونيو الجاري.

وأكد المحافظ، الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر تنفيذها حتى 16 يونيو المقبل، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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