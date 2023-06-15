عقد اختبارات الالتحاق بوحدات الصيدلة الإكلينيكية بصحة الدقهلية لـ86 صيدليًا

عقدت إدارة الصيدلة بصحة الدقهلية اليوم الاختبارات النظرية لعدد ٨٦ صيدلياً للعمل كصيدلي اكلينيكي بعدد ٢٢ مستشفي تابعة لصحة الدقهلية

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتحت رعايه الدكتورة أشواق السيد مدير الادارة العامة للصيدلة بالدقهلية وتحت اشراف الدكتورة رشا نور الدين مديرة ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي ومتابعة مفتشى الصيدله الاكلينكيه

وأكدت الدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة أن هذه الاختبارات تأتى ضمن المرحلة الخامسة للصيدلة الاكلينيكية وذلك امتدادا لجهود التفتيش بالمحافظة لزياده أعداد الفرق ورفع كفاءة الصيدلة الإكلينيكية.

الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

ولفتت مدير إدارة الصيدلة أن تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية بدأ بعدد ٣مستسفيات العنايات و الحضانات والكلي وامتد إلى نحو ٢٢مستشفي الآن مشيرة إلى أن الصيدلة الإكلينيكية، تؤهل الصيدلي كى يكون شريك للطبيب في الوصفة العلاجية في مختلف المستشفيات بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمات طبية متميزة.