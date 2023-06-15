الحوار الوطني فرصة لإيجاد آلية وطنية دائمة ومستدامة

أكد زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب، أن الفترة الماضية خلقت حالة من والحوار منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، باعتباره آلية وطنية يمكن التحرك فيها بأريحية وقسمت للمحاور الثلاثة المعروفة.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة علي لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وقال " القاضي": تلقينا آلاف المقترحات وتمكنا من الفرز بشكل جيد و لدينا سبع عناوين رئيسية ننطلق من خلالها فى اللجنة ولدينا مسئولة امام التاريخ فى المقام الاول لسماع الناس بعد سنوات كبيرة من الفتور.

وأوضح أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية دائما ومستدامة باعتبار السياسة مشروع قومي، تقوم على سياسة التنوع والاختلاف ، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد، متابعا لابد ان تكون لغتنا متحررة من القيود خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار، موضحا أن الناس بدأت التراجع فى طرح رؤيتها وهو ما يضر الامم بشكل كبير.

وتابع: أصبحنا أمام لغة لابد من استخدامها بكل أريحية، وأن المساحات الناعمة لا تصنع اشخاص فى المواقع، لافتا الي ان الاشتباك مع القضايا الساخنة هي من تصنع الاشخاص التي سيذكرها التاريخ، مشددا على طرح الرؤى بناء على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلي للحياة السياسية المصرية.

واختتم: "نطمح لتحقيق توصيات تتوافق مع مجهودات القائمين على الحوار منذ الدعوة له، ومنتج حقيقي يرفع لمجلس الأمناء"، لافتا الي حديث الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.