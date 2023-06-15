اسدال الستار على قضية مُنهي حياة نيرة أشرف ونقل والدته للمستشفى

عقب عام على ارتكاب أقسى جريمة هزت الشارع المصري في السنوات الأخيرة، تم إسدال الستار أمس على الواقعة برمتها بعدما نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح أمس، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل، في قضية إنهاء حياة الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وعلى مدار عام كامل من التقاضي والصراع في ساحات المحاكم، شهدت القضية تعرجات ومنعطفات في مسارات المحاكمة، مع تطوع محامين بارزين في مصر للدفاع عن كل الطرفين.

وكانت محكمة قد قضت بقبول النقض والطعن المقدم من المتهم محمد عادل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بإعدامه شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

والدة القاتل تفقد النطق

وفقدت والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، النطق وتعرضت لوعكة صحية لدى علمه بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها.

فيما أفادت مصادر أمنية، بأن محمد عادل انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم، مطالبًا بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: "سامحيني يا أمي.. قتلت لأنني كنت أحب".

سبب دفن جثمان محمد عادل في مقابر الصدقة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خبر دفن جثمان محمد عادل في مقابر الصدقة، متسائلين، عن سبب دفنه، وهل هناك ما يمنع من دفنه في مقابر العائلة.

وقال محمد عمارة، خال محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة.

وأكد عمارة أن محمد عادل سيدفن في مقابر الشيشيني- مقابر الصدقة- بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط اثنين من أخواله.

السوشيال: عند الله تجتمع الخصوم

"عند الله تجتمع الخصوم" كانت أبرز ما قيل من تعليقات رواد السوشيال ميديا، بعدما تم تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف اليوم، الذي أثار ضجة كبيرة في العالم العربي بعدما قاده حبه لقتل حبيبته.

وأعرب عدد كبير من رواد موقع فيسبوك، عن أسفهم على قصة الحب التي انتهت بالموت، وترحم الكثيرون على روح نيرة أشرف ومحمد عادل، وأرجع أحد المتابعين ما فعله الشاب الذي أعدم إلى ضعف الإيمان بالله وقدره.

تعليق أسرة نيرة أشرف

من جهة أخرى قال أشرف غريب والد نيرة أشرف، إن تنفيذ حكم الإعدام ضد منهى حياة ابنته محمد عادل انتصار من الله، مضيفًا : "حاسس إنها ارتاحت إن حقها رجع، أكيد مبسوطة دلوقتي إن ربنا جاب لها حقها الحمد لله".

وتابع: "كلنا سعداء بما حدث اليوم، والدتها لم تصدق تنفيذ الحكم، ثم استوعبت الأمر، وكانت شقيقتها شروق في منتهى السعادة، كل صديقاتها اتصلن بي، وقمن بتهنئتي، كلهن بناتي.. احمد الله على ما حدث".

تفاصيل الواقعة

فيما وقعت الحادثة في 20 يونيو من العام الماضي، حين تتبع محمد عادل حبيبته السابقة نيرة أشرف منذ خروجها من منزلها لحضور الاختبار في كلية الآداب جامعة المنصورة شمال مصر.

وعلى بوابة الجامعة، كان القاتل متسلحًا بسكين للإجهاز على ضحيته بعد أن بيّت النية وعقد العزم على إنهاء حياتها، وبالفعل انقض عليها وسدد إليها طعنات ونحر رقبتها وتركها غارقة في دمائها، لم يمهل القاتل ضحيته أي فرصة لطلب النجدة، واستغرق الأمر ثواني معدودة لتنفيذ الجريمة، وبعد سقوط الطالبة جثمان هامدة على الرصيف انهال المارة عليه بالضرب المبرح قبل تسليمه إلى الشرطة.