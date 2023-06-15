إعدام محمد عادل.. العدالة الناجزة تبرد نار أسرة نيرة أشرف

قال أشرف غريب والد نيرة أشرف، إن تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل ابنته محمد عادل انتصار من الله، مضيفًا : "حاسس إنها ارتاحت إن حقها رجع، أكيد مبسوطة دلوقتي إن ربنا جاب لها حقها الحمد لله".

وتابع: "كلنا سعداء بما حدث اليوم، والدتها لم تصدق تنفيذ الحكم، ثم استوعبت الأمر، وكانت شقيقتها شروق في منتهى السعادة، كل صديقاتها اتصلن بي، وقمن بتهنئتي، كلهن بناتي.. احمد الله على ما حدث".

قلوب مكوية بالنار

فيما علق خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، على تنفيذ الإعدام في قاتلها، قائلا: "كان هناك إنجاز وسرعة في التقاضي، هذا الأمر سابقة فريدة من نوعها في القضاء المصري، أتمنى أن تتكرر دوما في قضايا الدم والقضايا الجنائية".

وأضاف أنه في مثل هذا النوع من القضايا تكون قلوب أهالي المجني عليهم “مكوية بالنار”، ومن المفترض أن تتدخل الدولة بتهدئة هذه النار".

وتابع: "من خلال برنامج 90 دقيقة، أتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فهو أب لنا كلنا، ونشكر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونشكر كل أجهزة الدولة الأمنية؛ لأنها استطاعت أن تضرب بيد من حديد في قضية نيرة أشرف ويكون القضاء ناجزًا رادعا في توقيت قياسي لأخذ حق الدم".

القانون أخذ مجراه

من جهتها قالت الإعلامية بسمة وهبة: "منذ سنة كنت واقفة في هذا المكان وكنت حزينة للغاية بعدما قُتلت نيرة أشرف، واليوم تم تنفيذ حكم الإعدام ضد القاتل، لم أستوعب إلى الآن الطريقة التي قُتلت بها، القانون أخذ مجراه بسرعة كبيرة، وهذا ما يعبر عن نزاهة القضاء المصري".

وأضافت: "معظم شبابنا في حاجة إلى توعية؛ لأنه يخرج من المدرسة ويدرك جيدا أنه سيذهب للجامعة حتى يعيش قصص حب وحتى يقيم علاقة، وبالتالي فإنه يختار ما بين البنات ويصارح إحداهن بإعجابه، فترفضه وعندها يغضب بسبب نرجسيته وإحساسه بالأنا ويتكون عنده شعور من العداء تجاهها ويكرهها ويرغب في التخلص منها ويقتلها"، جاء ذلك مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور.