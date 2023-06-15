أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية

أسعار زيت الطعام.. استقرت أسعار زيت الطعام خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، واستقرت بعض الأنواع وتراجع الآخر، وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح مابين 62 إلى 125 جنيه، حسب نوع وزنة كل زجاجة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس، لاهتمام متابعي الوفد المهتمين بهذا الشأن بالقيمة السعرية لها، ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار زيت الطعام اليوم في مصر، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد الماضي، عن ممارسة محدودة رقم 3 لسنة 2023/ 2024 لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد "تسليم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023 وجلسة فض المظاريف والبت بعد غدا الثلاثاء.

ويتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 46,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 54,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 46,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 53,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 51,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.