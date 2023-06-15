أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات، اليوم الخميس، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

أسعار الدولار بالبنوك

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.38 جنيه للشراء، 100.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر دينار البحــرين عند سعر 81.78 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر80.09 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.43 جنيه للشراء، 43.62 جنيه للبيع.