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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ختام فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأكينومى أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

إذْ شهدت الاجتماعات حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وتأتي الاجتماعات فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل المجالات وخصوصًا من الناحية الاقتصادية.

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