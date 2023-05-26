ختام فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأكينومى أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

إذْ شهدت الاجتماعات حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وتأتي الاجتماعات فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل المجالات وخصوصًا من الناحية الاقتصادية.