متعطش للغناء وتقديم أعمال جديدة ولا أفكر فى منافسة عمرو دياب

محمد فؤاد:

تواجدى فى السينما مرهون دائمًا بالأعمال الكبيرة

عاد النجم محمد فؤاد من جديد للساحة الفنية بعد غياب سنوات طويلة، ومؤكد ترك خلالها فراغًا كبيرًا فى الصفوف الأولى لمقاعد النجوم على الساحة، فهو النجم الذى استطاع المنافسة والاستمرار على المنافسة والقمة لأكثر من خمسة عشر عامًا.

ونجح فى الوصول لأطياف وفئات مختلفة من الجمهور.

فؤاد عاد من جديد للساحة، بحفل كبير فى السعودية، وأعلن خلاله عن تحضيره لأغان جديدة وعودته للسينما، وهو الخبر الذى استقبله جمهوره بترحاب كبير، خاصة أن سنوات غياب فؤاد عن الساحة تخطت العشر سنوات منذ آخر البوماته الغنائية «ابن بلد» عام 2010، أما فيما يخص السينما فتخطت سنوات الغياب حاجز الـ15 عامًا منذ آخر أعماله السينمائية غاوى حب عام 2005.

أثير جدل كبير بسبب تصريحات فؤاد على مسرح الحفل، بعد أن قال للجمهور «السعودية هى من علمتنا مكارم الأخلاق» وهو الأمر الذى استنكره فؤاد بشدة، مؤكدًا أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ.

فى هذا السياق تحدث النجم الكبير محمد فؤاد، وقال: لا أعلم لماذا تم تفسير تصريحاتى واحتفالى مع الجمهور بهذا الشكل، بالفعل السعودية أرض مباركة وجميعنا نتمنى زيارتها وتعلمنا منها مكارم الأخلاق، أعتقد أن هذا هو لسان حالنا جميعًا، ولم اقصد من حديثى أى شىء آخر، وطبيعى للغاية الترحاب بجمهور أكرمنى ورحب بى بشكل كبير ومضياف.

وعن فيلمه الجديد، قال: حدثنى معالى المستشار تركى آل الشيخ عن رغبته فى إنتاج فيلم جديد يكون على خطى فيلم إسماعيلية رايح جاى الذى كان بوابة صعود العديد من نجوم السينما، وأريد توجيه الشكر له على حماسه وحرصة على إعلاء راية الفنون والإبداع فى الوطن العربى.

وأضاف: الفيلم سيكون بعنوان «قلبى فى نيويورك» وسيكون ذو قصة ومضمون قوى، فدائمًا أحرص على تقديم سينما جادة وحقيقية للجمهور وليس التواجد فقط، لأنى فى المقام الأول مطرب وتواجدى فى السينما دائمًا يكون مرهونًا بعمل كبير يضيف للسينما ولكل من يعمل فيه مثل فيلم إسماعيلية رايح جاى.

وتابع حديثه قائلًا: ما زال الفيلم فى مرحلة التحضير والتجهيز وحينما نستقر على كافة التفاصيل مؤكد سنعلن عن كل شىء.

وعن أعماله الغنائية الجديدة، قال: أواصل العمل حاليًا على مجموعة من الأغانى الجديدة، سأقوم بطرحها خلال موسم صيف العام الجارى 2023، وأواصل التسجيل والعمل حاليًا، وأريد شكر الجمهور الكريم الذى ينتظر أغانى محمد فؤاد الجديدة، فهؤلاء هم ثروتى الحقيقية وهم من أعمل لهم ومن خلالهم دائمًا.

وعن تصريحاته السابقة بخصوص عدم تفكير فى منافسة عمرو دياب، قال: بالفعل اقصد هذا الكلام، عمرو دياب أخ وصديق مشوار كبير من العمر، وكل منا عمل بجد وإخلاص وللحفاظ على هوية مصر الغنائية والموسيقية، وتنافسنا كان لصالح الجمهور وكل منا له طريقة مختلفة فى العمل، ولذلك عودتى للساحة لرغبتى فى العمل وطرح أعمال جديدة على الجمهور بعد فترة من التوقف بسبب خوفى وقلقى على مصلحة بلدى ولكن حاليا هى فترة طبيعية للعمل والإنتاج.

وفى نهاية حديثه، قال فؤاد: أريد توجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ على دعمه المستمر ورغبته فى تواجدى داخل برنامج حفلات المملكة العربية السعودية، فهو من اختار جميع أغنيات الحفل التى ألهبت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بشدة.