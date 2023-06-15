السعودية تنفذ حكم الإعدام برجل قتل زوجته

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم مبارك بن عبد الله بن فرج الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل زوجته نحاء بنت متعب بن شبيب الدوسري - سعودية الجنسية - وذلك بخنقها ونحرها بسكين ثم تكرار ذلك بسكين آخر داخل مسكنهما مما أدى لوفاتها".

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلة الجاني، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأوضحت الداخلية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني مبارك بن عبد الله بن فرج الدوسري - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 25 ذي القعدة 1444هجري الموافق 14 يونيو 2023 بمنطقة الرياض".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".