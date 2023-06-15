الداخلية تكشف حقيقة معاكسة سيدة داخل “ميكروباص” بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور عبر «فيسبوك» يتضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام سائق سيارة ميكروباص بمعاكستها حال سيرها بمنطقة البساتين بالقاهرة .

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة «ميكروباص» لمعاكستها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة».

واضاف:«بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط السيارة المشار اليها وقائدها وتبين أنه ( مقيم بمحافظة الجيزة ) وأن السيارة مخصصة لتوصيل موظفى أحد البنوك، وقيام المذكور عقب إنتهاء مواعيد العمل بإستغلال السيارة في نقل المواطنين مقابل أجر.. وبسؤاله أنكر واقعة معاكسة الفتاة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».