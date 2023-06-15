ماذا قدم تريزيجيه في 60 مباراة دولية مع منتخب مصر

نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي في قيادة منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات.



وضمن منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة رقم 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.



ولم يشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا في مباراة مصر وغينيا لكن مع حلول الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، حصل على فرصة المشاركة بعدما تعرض زميله عمر مرموش للإصابة.

وكان تريزيجيه هو اللاعب الأبرز في فوز منتخب مصر على غينيا بعدما تمكن من المساهمة في هدفين حيث سجل هدفًا وصنع آخر.



ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفًًا من 3 تسديدات له بين القائمين والعارضة في مباراة وغينيا.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها محمود حسن تريزيجيه من تسجيل وصناعة هدف في مباراة واحدة خلال مشواره مع منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.





مشوار تريزيجيه مع منتخب مصر







وتعد مباراة مصر وغينيا هو المباراة رقم 60 للجناح الأيسر محمود حسن تريزيجيه وفقا لما ذكره موقع “ترانسفير ماركت”.



وسجل محمود حسن ترزيجيه 10 أهداف في مشواره الدولي مع منتخب مصر بينما صنع 6 أهداف.



وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في 17 مباراة بتصفيات كأس أمم إفريقيا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف بينما هدفين.



كما لعب 17 مباراة مع الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا، وقد أحرز هدفين وصنع هدفًا.



بينما خاض 15 مباراة ودية مع مصر، وقد تمكن من تسجيل 3 أهداف.



فيما شارك في 8 مباريات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، وصنع 3 أهداف بينما لم يسجل أي أهداف.



ولعب ترزيجيه 3 مباريات مع منتخب في مصر في كأس العالم 2018، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.



ولعب تريزيجيه 4 مباريات تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفًا.



ومن المتوقع أن يشارك محمود حسن ترزيجيه مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الرابعة في مسيرته الدولية.

