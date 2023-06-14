أستاذة تخطيط عمراني تشيد بمقبرة الخالدين.. فكرة عالمية

قالت د.جليلة القاضي، أستاذ التخطيط العمراني وتاريخ المدينة المتفرغة في جامعات فرنسا، إن مقبرة الخالدين سيتم وضع بها شخصيات لها تأثير كبير في تاريخ مصر منذ حكم الصحابي عمرو بن العاص.

ونوهت إلى أنه ليس هناك حصر مبدئي للخالدين، وهناك أسر نقلت رفات أهلها، لافتة إلى أن نقل رفات شخصيات مهمة يحتاج موافقة الأهل، وحال موافقة الأسرة لا يتم هدم المقبرة لأن بها باقي أسرة المتوفي، مشيرة إلى أن فكرة "مقبرة الخالدين" بالنسبة لها هي مقابر القاهرة التاريخية.

نقل الرفات

وأوضحت "القاضي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "مقبرة الخالدين" فكرة معمول بها في الخارج ولا علاقة لها بهدم المقابر، ومن الممكن عملها وضمها لرفات شخصيات معروفة كان تم هدم مقابرهم في وقت سابق، متابعة: "أهدم المقابر التي كالمتاحف ليه".

وتابعت: "ليس هناك جدوى من هدم مقابر أثرية موجودة كالقصور ونقل الشواهد والقطع الأثرية في مكان أخر، ولجنة لتقييم موقف نقل المقابر في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وبناء مقبرة الخالدين قصدني بالبلبلة".