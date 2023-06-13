أستاذ آثار يثمن قرار إنشاء مقبرة الخالدين.. اهتمام رئاسي رائع بالتاريخ

أشاد الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، بقرار الرئيس السيسي، بشأن توجيه بإنشاء مقبرة الخالدين، لضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

وقال جمال عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس السيسي بشأن إنشاء مقبرة الخالدين، أمر رائع ويوضح اهتمام الرئيس بتاريخ وآثار مصر.

شائعات حاقدين

ونوه إلى أن اللجنة المنوطة التي أمر الرئيس السيسي بتشكيلها، ستضم عدة تخصصات مختلفة من الهندسة والآثار والتربة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العليا للآثار لا تدعو إلى هدم المقابر، ولكن هناك مجموعة من الحاقدين، والكارهين لإنشاء المشروعات القومية ينشرون شائعات مختلفة حول اعتزام الدولة هدم المباني الأثرية.

وأكد أن الدولة لا تهدم المقابر أو أي مبنى أثري، ولكنها تسعى لتطويرها، وتقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المناطق، من خلال إنشاء المشروعات القومية.

ولفت إلى أن إنشاء مقبرة الخالدين، أمر معمول به عالميا، حيث في الدول المتقدمة، يتم إنشاء مقبرة تضم أبرز الرموز في جميع التخصصات، كما أنها ستكون بمثابة مزار سياحي؛ لأن هذه المقبرة بمثابة أرشيف للشخص المتوفي.

إنشاء مقبرة الخالدين أمر مدروس

وأوضح عبد الرحيم، أن قرار إنشاء مقبرة الخالدين أمر مدروس، مؤكدًا أن المقابر في الإمام الشافعي الآن تتعرض لمجموعة من العوامل التي تهدد وجودها خاصة وجود المياه الجوفية، كما أن هناك أكثر من 100 مقبرة مهددة بالانهيار، مشددًا على أن المشر وعات القومية لا يمكن إنشائها على أنقاض الآثار.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.