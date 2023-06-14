الخلافات الزوجية تُنهي حياة ربة منزل في قليوب

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في قضية مقتل ربة منزل بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية ، على يد زوجها، أن السبب خلافات زوجية نشبت بينهما، ما دعاه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وتكثيف الجهود لضبط المتهم.

تفاصيل مقتل ربة منزل علي يد زوجها بقليوب

كانت البداية بتلقى الاجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد تعديه عليها بسلاح أبيض، دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

كما تم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة، تمهيدًا لانتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

العثور على جثة طالب مشنوقا في دار السلام

في واقعة اخري ، عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة طالب كلية طب الأسنان مشنوق داخل شقة بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات تبين أنه أقدم على الأنتحار لمروره بضائقة نفسية.

و بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا مفاده وجود وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طالب فى بداية العشرينيات من العمر وتبين أنه طالب فى كلية الطب، وعثر عليه مُعلق فى جنش المروحة بصالة المنزل.

بإجراء التحريات وتبين أنه اقدم على الأنتحار والتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية فى الأونة الأخيرة، وأضافت التحريات ان المتوفى فى يوم الواقعة قام بتثبيت حبل غسيل بجنش المروحة بالصالة واعتلاء كرسي ودفعه بقدميه مما أدي إلي وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.

مصرع طفل من الطابق الثاني بالمقطم

كما لقي طفل حتفه ، إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الثاني بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد رجحت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طفل من الطابق الثاني بالمقطم

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و تبين بالفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عاميين، مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الطفل ، قالوا إنه سقط من الطابق الثاني أثناء تواجده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو في الشرفة اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.