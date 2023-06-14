السجن 5 سنوات للمتهمين بالسرقة وحيازة سلاح في التجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامهم بالسرقة وحيازة سلاح ناري في التجمع الخامس.

وعاقبت المحكمة كل من "مصطفى.ع" و"إسلام.ج" و"أشرف.م" بالسجن لمدة 5 سنوات، مع غرامة ألف جنيه لكل منهما عما أسند إليهم، مع إلزامهم بالمصاريف.

وشمل الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل حمدي.ع للوفاة، فضلاً عن مُصادرة السلاح الناري المضبوط.

صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور وكيل النيابة أحمد أيمن شبكة، وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطته سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

وأشارت النيابة أن المتهم الأول أحرز سلاح ناري وحاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل اتهام السابق بدون ترخيص.

كما قاموا بسرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / أمين محمد إيهاب أمين فتوح ــ وذلك من مكاناً مسوراً بحائط (منشآته التجارية) وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج حال حملهم للسلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين السابقين وكون المتهم الأول سائقاً لدى المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

توصلت التحريات إلى ارتكاب المتهمين واقعة سرقة المبالغ المالية حال حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزة الأول وعثر بحوزة الأول والثاني على جانب من المبالغ المالية المسروقة وجانب آخر عقب استبداله بالعملة المحلية.