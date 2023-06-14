الانتخابات الرئاسية في لبنان .. تعرف على المرشحين الرئيسيين

للمره الثانية عشر يخفق البرلمان اللبناني للمرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ويهدد الانقسام بين حزب الله وخصومه، بإغراق البلاد في فراغ طويل الأمد في السلطة.

الانتخابات الرئاسية في لبنان

بلغت المواجهة في الانتخابات الرئاسية ذروتها بين حزب الله وحركة أمل وحلفائهما المؤيدين لترشيح سليمان فرنجية زعيم تيار المردة من ناحية، والقوى المسيحية الرئيسية منها التيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، مع مؤيدين مستقلين، الذين يؤيدون ترشيح جهاد أزعور، الوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي.

وحتي وقتنا الحالي ما زال لبنان بلا رئيس دولة منذ أكثر من سبعة أشهر، وكانت المحاولة السابقة لانتخاب رئيس قد جرت في 19 يناير الماضي.

ولم يحظ أي من المرشحين في تصويت اليوم الأربعاء بالدعم الكافي لتجاوز خط 64 صوتا، إذ حصل أزعور على 59 صوتًا وفرنجية على 51 في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا.

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين، أي 86 نائبا، ويكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، بحسب المادة 49 من الدستور اللبناني.

إذا فمن هما مرشحا الرئاسة في لبنان؟

جهاد أزعور

ولد جهاد أزعور في عام 1966 ويحمل إجازة في القانون، وشهادة الماجستير في العلوم المالية من فرنسا. وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الولايات المتحدة.

وكان أستاذا جامعيا، ثم خبيرا في صندوق النقد الدولي. كما عمل في البنك الدولي.

وشغل منصب وزير المالية في لبنان فيما بين عامي 2005 و2008 في حكومة فؤاد السنيورة خلال تولي إميل لحود رئاسة البلاد.

وقال أزعور عندما أعلن عن ترشيحه لمنصب الرئيس، إنه يريد المساهمة في حل أزمة وليس خلق أزمة، مضيفًا أنه لا يتحدى أحدا.

وأضاف أنه يريد بناء وحدة وطنية، وتنفيذ إصلاحات في بلد غارق في أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويحظي أزعور بدعم حزب الكتائب المسيحي، وتأييد الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة عائلة جنبلاط، الممثل للدروز، وبعض نواب السنة.

ولوح البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تأييد أزعور، بعد اتفاق القوى المعارضة عليه، خاصة أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، وهما حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، والتيار الوطني الحر، برئاسة النائب جبران باسيل. قائلا إنه يتمتع بشخصية توحي بالثقة الخارجية والداخلية.

لكن جماعة حزب الله وحركة أمل ترفضان بشدة تأييد أزعور، الذي يرتبط اسمه بمرحلة حكومة السنيورة المعارضة بشدّة لـ"حزب الله"، وبالسياسات المالية التي انتهجتها، خاصة الضريبية التي أثرت سلبيا في الشعب اللبناني.

ويقول بعض ممثلي حزب الله وحركة أمل إنه مرشح تحد، واستفزازي، والهدف من وراء ترشحه إلغاء ترشيح فرنجية، وقطع الطريق على وصوله إلى سدّة الرئاسية.

أما المرشح الثاني، فهو فرنجية فينحدر من سلالة حاكمة، مثل العديد من الشخصيات السياسية البارزة في لبنان، وهو نائب ووزير سابق ويتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وينتمي إلى عائلة سياسية عريقة فجده هو الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية ووالده هو النائب والوزير طوني فرنجية. ويرأس سليمان فرنجية تيار المردة المنتمي حاليا إلى المعارضة، وهو عضو حالي في البرلمان.

وولد سليمان فرنجية في عام 1965 وتلقى تعليمه في مدارس فرنسية في لبنان، وكان وجوده في مدرسة بيروتية هو الذي أنقذ حياته من موت محتم في مجزرة إهدن التي قتل فيها والده النائب والوزير الراحل، طوني فرنجية، ووالدته فيرا، وأخته ابنة الثلاث سنوات جيهان على يد الكتائب اللبنانية.

واشتغل سليمان بالسياسة في سن الشباب، وهو يؤمن بمتانة العلاقة مع سوريا، مستكملا بذلك ما ربط بين جده الرئيس السابق سليمان فرنجية والرئيس السوري حافظ الأسد من علاقات وطيدة. وكان اول من سلم سلاح "مليشيا المردة" للدولة اللبنانية.

وعين عضوا في المجلس النيابي عام 1991 بعد اتفاق الطائف، وكان حينها أصغر نائب في البرلمان، وظل يشغل مقعده في المجلس النيابي حتى انتخابات عام 2005الأخيرة، التي لم يفز فيها.

شارك في الحكومة لأكثر من مرة، وشغل أكثر من حقيبة، من بينها وزارة الصحة العامة، ووزارة الإسكان والتعاونيات ثم وزارة الداخليه والبلديات، التي استمر وزيرا فيها حتى استقالت الحكومة في 2004بعد اغتيال رفيق الحريري.

يعد فرنجية من أكبر المعارضين لحكومة فؤاد السنيورة وخصوصا القوات اللبنانبة التي يتهم قائدها سمير جعجع بالضلوع في قتل والده.

ولكنه في المقابل يحافظ على علاقة جيدة بالرئيس السابق ميشال عون، وبزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وهو يطالب بحكومة وحدة وطنية وسن قانون انتخابي جديد.