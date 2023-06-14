قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023

صدّق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023، حيث سيتم استقبالهم اعتباراً من 24/6/2023.

أولاً: المؤهلات العليا: مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023، وخريجى كليات الطب (البشرى/ الأسنان/ العلاج الطبيعى/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023, والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5/8/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 14/8 حتى 3/9/2023.

ثانياً: المؤهلات فوق المتوسطة: مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17/7/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 1/8 وحتى 3/8/2023.

ثالثاً: المؤهلات المتوسطة: مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2003 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021/2022، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2002، وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021/2022، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة, على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 24/6/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 8/7 وحتى 31/7/2023.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين): مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) من عام 2003 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 25/7/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 5/8 وحتى 13/8/2023.