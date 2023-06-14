موسم الحج يرفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي

بمناسبة موسم الحج ١٤٤٤ رفع مطار برج العرب الدولي أقصى درجات الاستعداد داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج بالإضافة إلي تخصيص خيمة مكيفة مخصصة لضيوف الرحمن.

هذا و قد تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار و التي تشارك في موسم الحج و تم تخصيص غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة و كذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر.

استعدادات موسم الحج

و بهذه المناسبة قام الطيار أحمد منصور بزيارة ميدانية للمطار للتأكد من استعدادات موسم الحج و من جانبه وجه سيادته التعليمات بتكثيف الجهود و توفير كافة السبل لخدمة الحجاج و مساعدتهم و خاصة كبار السن و أصحاب الحالات الخاصة.

جدير بالذكر أنه من المقرر سفر ٣ رحلات اليوم الموافق ١٤ يونيو تحمل كل رحلة ٣٠٠ راكبا إلي الأراضي المقدسة خاصة بحجاج قرعة محافظتي الإسكندرية و البحيرة و سوف تقلع غدا رحلتين لحجاج قرعة إسكندرية و مطروح.

و خلال الزيارة قام منصور بتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب الجديد و الذي يعد أولى مبنى ركاب ذكي صديق للبيئة بإفريقيا و الشرق الأوسط، كما قام بتسليم بعض العالمين شهادات إتمام المنحة اليابانية و في نهاية الزيارة وجه منصور الشكر لجميع العاملين بالمطار على مجهوداتهم المكثفة في المطار و خاصة أثناء موسم الحج .

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج