جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل..إجراءات ما بعد الترشيح للقبول

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، بحث عنها الكثير من الطلبة من خريجي الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة في العام الجامعي الجديد 1445هـ، حيث أعلنت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اطلاق بوابة القبول الإلكترونية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

خطوات ما بعد الترشح للقبول

وأوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عبر موقع بوابة القبول أنه عند ترشيح الطالب -الذي تم ترشيحه للقبول على أحد رغباته- للقبول في أي دفعة من الدفعات عليه الدخول على النظام من خلال أيقونة استعراض طلب سابق في بوابة القبول الإلكترونية والقيام بالخطوات التالية :

إقرار المرشح على أنه غير مقيد أو مقبول في أي جامعة سعودية أخرى. إقرار المرشح على أنه يحق للجامعة إلغاء طلبه في حال تبين أنه مقيد أو مقبول في جامعة سعودية أخرى. إدخال واستكمال المعلومات الشخصية في النظام. في حال كون المرشح مقبولًا أو مقيدًا في جامعة أخرى عليه الانسحاب منها خلال الفترة الزمنية المحددة بإنهاء الإجراءات لتلك الدفعة. يقوم المتقدم بالموافقة على نموذج التعهدات إلكترونيًا. إذا كان المتقدم مرشح على المسار الصحي أو مسار كلية العلوم الطبية بالجبيل أو مسار كلية التمريض أو مسار كلية الصحة العامة فعليه أن يقوم بطباعة كشف اللياقة المهـنية والاحتفاظ به لحين موعد الفحص الطبي الذي سيرسل له برسالة نصية SMS)) عبر رقم الجوال المسجل في طلب الالتحاق. الإقرار بأن المرشح قد أكمل جميع متطلبات القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وهذا يعني بأنه تم حجز مقعده في الجامعة وسوف يتم تحديث حالة المتقدم في قاعدة البيانات في وزارة التعليم مما يمنع قبوله في جامعة أخرى إلا بعد انسحابه من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

ولفتت الجامعة إلى أن حفظ وطباعة إشعار القبول يعني أن المتقدم قد أنهى إجراءات القبول الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدم الذي تم ترشيحه للقبول في رغبة دون رغبته الأولى يقوم بالتالي:

الدخول على النظام من خلال أيقونة استعراض طلب سابق في بوابة القبول الإلكترونية.

استكمال جميع إجراءات القبول الإلكترونية.

حفظ و طباعة إشعار القبول ليتمكن من الدخول في المنافسة على الرغبات الأعلى في الدفعات اللاحقة.

أما المتقدم الذي لم يرشح للقبول في أي دفعة ويرغب في المنافسة في الدفعات اللاحقة، يقوم بالآتي:

الدخول على النظام من خلال أيقونة استعراض طلب سابق في بوابة القبول الإلكترونية.

تنشيط طلبه وذلك عند إعلان نتائج الدفعة الأولى حسب الدفعات المحددة بالجدول الزمني لأعمال القبول.

وأضافت أنه عدم تنشيط الطلب سيؤدى إلى إغلاق ملف المتقدم ولا يحق له المنافسة في الدفعات اللاحقة.