الشباب والرياضة تنتهي من تدريب 400 مستفيد من دورات مكتب فن إدارة الحياة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من تدريب ٤٠٠ مستفيد من دورات مكتب فن إدارة الحياة، والتي نفذها مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وفي هذا الصدد، نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية لتخريج المتدربين، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولفيف من محاضرين مكتب فن إدارة الحياة، وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات فنية، بجانب فقره شعر للمتدربة / هدى وجية.

وخلال كلمته، أكد اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير إلي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماماً كبيراً بالدورات التي يقدمها مكتب فن إدارة الحياة منذ نشأته؛ مشيراً إلي أن الهدف من مكتب فن ادارة الحياة هو تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة التي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل، وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة.