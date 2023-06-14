مدرب الأرجنتين يعلق علي إنتقال ميسي لإنتر ميامي

علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على إنتقال النجم ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان إلي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال سكالوني في تصريحات اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي يستحق الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، خلال حديثه قبل مباراة الأرجنتين الودية أمام أستراليا في بكين، غدا الخميس.

وتابع سكالوني: " أنا سعيد للغاية لأن ميسي قرر الذهاب واللعب مع نادٍ سيعامله بشكل جيد للغاية".

وأضاف سكالوني: " بغض النظر عن الدوري أو البلد، الشيء المهم هو أن ميسي يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي، وأعتقد أنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع وهو يستحق ذلك".

وكان ميسي قائد الأرجنتين قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى الدوري الأمريكي، بعد انتهاء عقده لمدة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

موعد ودية الأرجنتين و أستراليا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي نظيره إستراليا غدا الخميس، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، و الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

يذكر أن تحدث كيليان مبابي مهاجم فريق منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان عن رحيل ليونيل ميسي عن القلعة الباريسية بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الباريسي.

وصرح كيليان مبابي عبر صحيفة ماركا الإسبانية صباح اليوم الأربعاء عن ليونيل ميسي اشار ان اللاعب هو من أفضل اللاعبين على مر التاريخ وحزين على رحيله من فريق باريس سان جيرمان.

أشار :" لا أفهم كيف يشعر عدد من الناس بالراحة عند رحيل ميسي عن الفريق ".

أكمل :" لاعب مثل ميسي لم يحصل على التقدير المطلوب عند لعبه في الدوري الفرنسي".

أتم حديثة :" في النهاية ميسي رحل عن فريق فرنسا ، ونسعي على تعويض رحيله عن الفريق ".

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي عقب انتهاء عقده مع الفريق الذي استمر مع الفريق لمدة موسمين.

وشارك البرغوث الأرجنتني مع باريس سان جيرمان خلال 75 مباراة في موسيمين تمكن في التسجيل 32 هدفً وصنع 35 هدفًا.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، ضم ميسي إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي ليخوض تحديد جديد مع الفريق الأمريكي.