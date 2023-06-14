استقرت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 14 يونيو، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 37500 و33700 جنيه للطن، والأسمنت ما بين 1840 و 1690 جنيهًا للطن وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

يهتم المواطنون بأسعار الحديد والأسمنت؛ لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الحديد، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد فى مصر

أسعار الحديد

سجَّل متوسط سعر حديد عز 37 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 36 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 37 ألف جنيه للطن، وحديد عطية 37 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 33 ألفًا و700 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 37 ألف جنيه للطن، وسجلت متوسط أسعار حديد سرحان 33 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 34 ألف جنيه للطن، و أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 34 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي عند سعر 33 ألفًا و700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر

أسعار الأسمنت

سجَّل متوسط سعر أسمنت شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1725 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1685 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1690 جنيهًا.

حققَّ متوسط سعر أسمنت لافارج "المخصوص"، سعر 1710 جنيهًا للطن، بينما سجَّل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1685 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 1840 جنيه للطن.

وصل سعر متوسط سعر أسمنت حلوان، مستوى 1750 جنيه للطن، وسجَّل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1700 جنيهًا للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيهًا للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيه للطن.

أسعار الجبس

أسعار الجبس

استقر أسعار الجبس، إذ سجل جبس العامرية 1300 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيهات للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.