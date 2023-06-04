رئيس جامعة المنيا يُجري يتفقد أعمال الإمتحانات بالكليات

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، جولات تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على مدى انتظامها بكليات الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان الإمتحانات الفرقة الثالثة بكلية درا العلوم، والذين يؤدون اختباراتهم بمادة النحو والصرف، بالإضافة، إلى جولاته التي أجراها للجان امتحانات الفرقة الرابعة والثانية بكلية العلوم، ويؤدي الطلاب بها اختباراتهم بمادة علم الوراثة، ومادة ميكروبيولوجي طبية، فضلًا عن تفقده للجان امتحانات الفرقة الثانية بكلية التربية العام، بأقسام اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات.

ويؤدي الطلاب اختباراتهم بمواد الأدب الأموي، والشعر، وتفاضل وتكامل، رافق رئيس الجامعة خلال جولاته، عمداء كليات العلوم والتربية، ووكلائها، وأمناء الكليات، وتابع رئيس الجامعة مدى مطابقة الورقة الإمتحانية لمعايير الجودة، مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان، وتركه بخارجها؛ منعًا لأية حالات غش، مؤكدًا على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.