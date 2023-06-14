جوارديولا يمنح مكافأة دوري الأبطال لموظفي مانشستر سيتي

قرر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والمتوج مؤخرًا بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد ودوري أبطال أوروبا)، التبرع بمكافآة دوري الأبطال لعمال النادي.

وكشفت قناة "TNT SPORTS"الإنجليزية، أن بيب جوارديولا قرر التبرع بمكافأة حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي إلي موظفي الإستقبال وحراس الأمن في الفريق السماوي.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الأخيرة، ليحافظ على اللقب، ثم فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب جاره مانشستر يونايتد، ليكمل الثلاثية بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

وجلب جوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا لفريق مانشستر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أقصى ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، فيما صعد إنتر ميلان للمباراة النهائية، بعدما فاز على غريمة ميلان 3/0 بمجموع اللقائين.

يُذكر أن أول مرة حقق جوارديولا "الثلاثية" مع برشلونة في موسم 2008/09، حينما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

ويملك بيب جوارديولا فرصة كبيرة للحصول على 3 ألقاب أخري، وهي كأس الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وسار بيب جوارديولا على خطي السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، المتوج بـ13 لقباً للبريميرليغ، وتحقيق اللقب الخامس في مشواره بالدوري الإنجليزي في موسم 1998-1999 الذي شهد تتويج الشياطين الحمر بالثلاثية التاريخية، حين فاز مع الشياطين الحمر في 98-99 بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.

حيث تمكن جوارديولا في إنهاء لعنة دوري أبطال أوروبا مع مان سيتي في موسم الثلاثية ولقب البريميرليغ الخامس مثلما فعل فيرجسون في موسم 1998-1999.

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