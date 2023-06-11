جوارديولا يحقق "الثلاثية" للمرة الثانية في مشواره التدريبي

حقق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي "الثلاثية" للمرة الثانية خلال مشواره التدريبي مع فريقين مختلفين، بعد تتويج "السيتيز" بدوري أبطال أوروبا.

ونجح جوارديولا في وضع مانشستر سيتي ثلاث مرات على منصات التتويج عندما توج بالدوري الإنجليزي ثم كأس الاتحاد الإنجليزي ثم دوري أبطال أوروبا.

وكانت أول مرة حقق جوارديولا "الثلاثية" مع برشلونة في موسم 2008/09، حينما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

ثلاثية السيتي

نجح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي وهي التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الأخيرة، ليحافظ على اللقب، ثم فاز ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر يونايتد، ليكمل الثلاثية بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أقصى ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، فيما صعد إنتر ميلان للمباراة النهائية، بعدما فاز على غريمة ميلان 3/0 بمجموع اللقائين.