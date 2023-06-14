مبابي : ليونيل  ميسي لم يتلقي  التقدير المناسب في فرنسا

تحدث كيليان مبابي مهاجم فريق منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان عن رحيل ليونيل ميسي عن القلعة الباريسية بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الباريسي.

وصرح كيليان مبابي عبر صحيفة ماركا الإسبانية صباح اليوم الأربعاء عن ليونيل ميسي اشار ان اللاعب هو من أفضل اللاعبين على مر التاريخ وحزين على رحيله من فريق باريس سان جيرمان.

أشار :" لا أفهم كيف يشعر عدد من الناس بالراحة عند رحيل ميسي عن الفريق ".

أكمل :" لاعب مثل ميسي لم يحصل على التقدير المطلوب عند لعبه في الدوري الفرنسي".

أتم حديثة :" في النهاية ميسي رحل عن فريق فرنسا ، ونسعي على تعويض رحيله عن الفريق ".

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي عقب انتهاء عقده مع الفريق الذي استمر مع الفريق لمدة موسمين.

وشارك البرغوث الأرجنتني مع باريس سان جيرمان خلال 75 مباراة في موسيمين تمكن في التسجيل 32 هدفً وصنع 35 هدفًا.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، ضم ميسي إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي ليخوض تحديد جديد مع الفريق الأمريكي.

وتوج في هذا الموسم بأهم القابة مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم الذي أقيم في قطر، وشهد اللقاء ندية قوية بين المنتخابان.

مبابي يخرج عن صمته ويرد على أنباء طلبه الرحيل عن باريس

كان كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رد على التقارير الأخيرة التي انتشرت بشأن رفضه خيار تمديد عقده لموسم آخر، والذي ينتهي في عام 2024 مع ناديه الباريسي.

قال مبابي أنه لم يناقش مسألة تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت انتشرت تقارير تشير إلى أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، أنه لن يفعل بند تمديد حتى 2025، وعليه ينتهي عقده في 2024.

قبل أن ينفي مبابي تلك التقارير بشأن رفضه تمديد عقده حتى عام 2025.

ويملك مبابي عقدًا مع باريس حتى عام 2024، مع وجود إمكانية التمديد لموسم آخر.

خرج مبابي عن صمته مؤكدًا أنه أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان يوم 15 يوليو من عام 2022 أنه لن يفعل تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.