الأفوكادو الحل الأمثل لعلاج ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فهذا يعني أن قوة ضغط الدم على جدران الشرايين تكون عالية جدًا باستمرار، يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم.

يقاس ضغط الدم بوحدات ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق) بشكل عام ، ارتفاع ضغط الدم هو قراءة ضغط دم تبلغ 130/80 ملم زئبق أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة يصنف ضغط الدم المثالي على أنه طبيعي.

أنواع ضغط الدم

ضغط الدم الطبيعي: ضغط الدم 120/80 ملم زئبق أو أقل.

ارتفاع ضغط الدم: يتراوح الرقم العلوي من 120 إلى 129 ملم زئبق والرقم السفلي أقل من 80 ملم زئبق وليس أعلى.

المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: يتراوح الرقم الأعلى من 130 إلى 139 ملم زئبق أو الرقم السفلي بين 80 و 89 ملم زئبق.

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: الرقم العلوي 140 ملم زئبق أو أعلى أو الرقم السفلي 90 ملم زئبق أو أعلى.

وارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي من الصعب التخلص منها؛ ولكن هناك بعض الأطعمة التي تساعد على الوقاية منها وكشف باحثون مكسيكيون أن فاكهة الأفوكادو تقلل العرضة لمرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 17%.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن دراسة مكسيكية منشورة بدورية التغذية البريطانية تضمنت متابعة 67 ألف سيدة عشرينية لمدة سنتين؛ لمعرفة تأثير الأفوكادو على إمكانية التعرض لارتفاع ضغط الدم.

لاحظ الفريق وقوع 4000 حالة ارتفاع ضغط، وتزايدت عددها مع قلة تناول الأفوكادو.

ووجد الفريق أن تناول 5 ثمار أفوكادو أسبوعيا يقلل احتمال التعرض لارتفاع الضغط بنسبة 17%.

ورجحت الدراسة أن ذلك قد يعود لاحتواء ثمرة الأفوكادو على نحو 670 ملي جرام من البوتاسيوم المفيد للوقاية من ارتفاع الضغط.

ويعمل البوتاسيوم على تقليل نسب الصوديوم المسبب لارتفاع الضغط بالجسم، كما يعمل على زيادة مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي انخفاض قابليتها لرفع ضغط الدم.