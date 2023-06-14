حضري كيكة القهوة بالشوكولاتة اللذيذة| تحميك من تليف الكبد

يفضل البعض مذاق القهوة في الحلويات، حيث تعطي نكهة لذيذة، خاصًة إذا كنت من عشاق القهوة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كيكة القهوة بالشوكولاتة اللذيذة.

كيكة القهوة بالشوكولاتة

طريقة عمل كيكة القهوة

المقادير

- حليب : كوب

- سكر : كوب

- لبن زبادي : كوب

- البيض : 5 حبات

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : كوب

- قهوة : 3 اكواب (سائلة وجاهزة)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مذابة)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، ضعي البيض، والسكر، والحليب، والزبادي، والفانيليا، واخفقي بإستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات تماماً.

أضيفي الدقيق تدريجياً مع الخفق المستمر حتى يتماسك القوام، ثم أضيفي البيكنج باودر واخفقي جيداً.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالزبدة ثم اسكبي بها خليط الكيك.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن، وأسكبي عليها القهوة وزيّنيها بالشوكولاتة وقدميها.

كيكة القهوة بالشوكولاتة

فوائد القهوة

تعطى القهوة دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

يمكن أن تكون القهوة صحية لكبدك

وجد أن تناول القهوة يعطى بعض التأثير الوقائى ضد أمراض الكبد المزمنة، ووفقًا لبعض الدراسات فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة يقلل من فرصة الإصابة بعدة أنواع من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والكبد الدهنى وأمراض الكبد، فمن المرجح أن يكون لدى من يشربون القهوة مستويات صحية من إنزيمات الكبد مقارنة بمن لا يشربونه.

تقليل خطر الإصابة بأمراض المرارة

أشارت دراسةٌ نُشرت في إحدى المجلات بأمريكا عام 2000، إلى أنّ شُرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى النساء اللواتي يعانين مسبقاً من بعض أمراض المرارة المصحوبة بالأعراض، وعلى الرغم من ذلك، لم تُظهر نتائج الدراسة أي رابط بين شُرب القهوة وتقليل خطر الإصابة بأمراض المرارة الكُلية لدى الرجال أو النساء.