الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب، التي تضم حالياً كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ببرامج في تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

 

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كما تضم الكلية برامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ببرامج في التمريض والصيدلة. 

 

جدسر بالذكر أن الجامعة التكنولوجية هي واحدة من ٧ جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها بمنطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية. 

 

توجه الدولة في إنشاء جامعات تكنولوجية

 

يأتي ذلك ضمن توجه الدولة لإنشاء جامعات تكنولوجية بأحدث النظم العالمية، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية في القطاعات الأكثر تطوراً تكنولوجياً.

 

الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب
الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب
الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب
الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب
الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب
الرئيس السيسي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب

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