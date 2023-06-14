جولة تفقدية للرئيس السيسي بمجمع الورش بجامعة برج العرب للتكنولوجية (ِشاهد)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، بعدما تم الانتهاء من زيارته لقرية الابعادية.

وقام “السيسي” بتفقد مجمع الورش، واستمع لشرح مبسط عن أقسام الجامعة، وشاهد جانبا من أعمال ونماذج بعض الطلاب بالجامعة التكنولوجية ببرج العرب.

أهمية التطور التكنولوجي

وشدد الرئيس، على أهمية التطور التكنولوجي، خاصة في الوقت الراهن وفي المستقبل، معربًا عن تشجيه لطلاب الجامعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم الأربعاء بزيارة قرية الابعادية بمحافظة البحيرة، لافتتاح بعض المشاريع التابعة لحياة كريمة.

الوحدة والعمل الجماعي دائمًا يجعلنا في مصاف الدول

واستمع الرئيس، للمواطنين من أهالي المحافظة، مؤكدًا على أن الوحدة والعمل الجماعي دائمًا يجعلنا في مصاف الدول.

وقام السيسي، بزيارة أحدى دور رعاية المسننين، والتحدث مع كبار السن، قائلًا: “أنا بقبقى في حتة تانية خالص لما بكون مع أهلنا وناسنا ربنا يديهم الصحة”.