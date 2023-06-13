طريقة عمل سلطة الجرير بالجبن.. تحميك من الشيخوخة

يحتوي الجرجير على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كالفيتامينات مثل فيتامين (أ)، (ب)، (ج)، والألياف، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، والكثير من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، لذا يفضل تناوله يوميًا، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده وطريقة عمل سلطة الجرجير بالجبن.

سلطة الجرجير

فوائد الجرجير

يقي من الشيخوخة

يساعد الجرجير في الوقاية من الشيخوخة ومن سرطان الجلد خاصة، كما يدخل في علاج الأكزيما والتهابات الجلد المختلفة.

ويعمل الجرجير على المساعدة في الحفاظ على بشرة صحية وعلى شعر صحي أيضًا، كما أن احتواءه على اليود مهم لعمل الغدة الدرقية.

يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات

يحتوي الجرجير على العديد من المعادن الضرورية للجسم، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المختلفة.

فالجرجير غني بالحديد، وحمض الفوليك، واليود، والفسفور، والكالسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ التي تعد من أقوى مضادات الأكسدة، ما يجعل الجرجير مضادًا قويًا للالتهابات.

يزيل سموم الجسم

أهم فوائد الجرجير تشمل قدرته على تقوية المناعة والحفاظ على صحة الكبد الذي يفكّك السموم لمساعدة الجسم على التخلص منها. وذلك، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، الكلوروفيل وفيتامين (ج)، وهي عناصر تعمل على تحييد الجذور الحرة، المعادن المضرة والمواد الكيميائية التي تدخل إلى جسمك من خلال الأطعمة، وتساعدك هذه الخاصية في الحصول على جسم سليم خالٍ من السموم.

سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير بالجبن

المقادير

- مقادير الصلصة:

زيت الزيتون : ربع كوب

الخل : 4 ملاعق كبيرة

الخردل : ملعقة صغيرة

ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

الثوم : فص (مهروس)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الجرجير : 3 ضمم

- خس : رأس

- البصل الأخضر : 3 عود

- طماطم : 3 حبات

- جبن فيتا : نصف كوب

طريقة التحضير

اغسلي الخضار جيداً بالماء، وقطعي الجرجير، والخس، والبصل، إلى قطع متوسطة، وقطعي الطماطم إلى مكعبات متوسطة، وضعي المكونات في طبق التقديم.

قطعي جبن الفيتا إلى مكعبات صغيرة وضعيها جانباً.

في وعاء جانبي، ضعي مقادير الصلصة، وامزجيها مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

اسكبي الصلصة على السلطة في طبق التقديم، ثم قلبي المكونات جيداً لتتشرب التتبيلة، ووزعي جبن الفيتا على الوجه وقدميها.