مصر للطيران تطلق مشروع منــظومة قنوات التوزيــــــع الجــــديدة NDC

فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني واهتمامها بالتوسع في تغطية الأسواق العالمية وجذب عملاء جدد دعماً لحركة السفر والسياحة عبر المطارات المصرية، واستكمالاً لخطة التطوير المستمرة التي تنتهجها مصرللطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع قامت مصـــــرللطــــيران بتنظيم احتفالية بإطلاق منــظومة قنوات التوزيــــــع الجــــديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System) .

والتي تهدف إلى الاتصال المباشر بشكل أكثر تطوراً مع وكلاء السياحة داخل وخارج مصر، وأقيمت هذه الاحتفالية بحضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والأستاذ عمرو عدوي – رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من ممثلى شركات السياحة ولفيف من قيادات الشركة والسادة ممثلي شركة TP-Connects.

ومن جانبه رحب المهندس يحيي زكريا بانطلاق هذا المشروع الذى يهدف إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الأن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، كما تتيح المنــــصة الخاصة بمصــرللطيـــران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المحتوى المتنوع مثل عرض صور أو فيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها.

ويعزز برنامج (NDC) أيضاً من قدرة التواصل بين شركات الطيران و وكلاء السياحة والسفر (B2B) سواء شركات السياحة المعتمدة (IATA) أو غير المعتمدة (Non IATA).

هذا وقد قام السيد / محمد لطفي – المدير الإقليمي لمنظمة (IATA) لمنطقة شمال أفريقيا بتسليم شهادة (ARM) إلي السيد / عمرو عدوي – رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كما قامت مصر للطيران بتكريم شركاء النجاح من شركة TP-Connects وشركات السياحة والقائمين علي المشروع تقديرًا لدورهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية لإنجاح هذا المشروع.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع منذ أكتوبر 2022 بالتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة

TP-Connects

هذا وقد تم إطلاق منصة NDC في مارس 2023 بشكل تجريبي بالتعاون مع أكثر من 50 وكيل سياحي داخل مصر وجاءت النتائج بشكل إيجابي.