السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار سوهاج الدولي يحتفل بحصوله على شهادة الايزو 9001 لسنة 2015

مطار سوهاج الدولي
مطار سوهاج الدولي

احتفل مطار سوهاج الدولى  بالحصول على الشهاده الدوليه ايزو ٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥،  وذلك بحضور كلا من السيد  الملاح حاتم طلحه مدير مطار سوهاج الدولى وفريق عمل الجوده بقطاع المطابقه والسلامه بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار  والجهات الامنية والجهات العاملة بالمطار وشركات الطيران  ورموز المحافظة وبعض رجال الاعمال.

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تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة 

وتأتى هذه المراجعة من الشركة المانحه SGS للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة  وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بعد الحصول مطار سوهاج الدولى على شهادة الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥مشيداً بجهود العاملين بمطار سوهاج الدولى وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار  على تلك الشهاده مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

ومن جانبه هنأ المهندس/ محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية العاملين بالشركة المصرية للمطارات و بمطار سوهاج بهذه المناسبة و أكد ان حصول المطار على شهادة الجودة ما هو إلا نتاج لمجهود و كفاءة العاملين بالمطار و تمنى لهم المزيد من التوفيق و النجاح.

مطار سوهاج الدولي يحتفل بحصوله على شهادة الأيزو 9001

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