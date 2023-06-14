هبة طوجي | استعدادات حفل الأوبرا (الجمعة)

أيام قليلة تفصلنا عن الحفل الغنائي الأول للفنانة هبة طوجي على خشبة مسرح الأوبرا المصرية، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

موعد حفل هبة طوجي في الاوبرا المصرية 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 16 من يونيو القادم، في الثامنة والنصف على المسرح الكبير بقيادة المايستور أحمد عويضة، وإشراف موسيقي لـ أسامة رحباني.

حفل هبة طوجي

تراوحت أسعار التذاكر بين 1800 و 3400 جنيهًا، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

بروفا حفل هبة طوجي

استعدادات حفل هبة طوجي

أحدث اغاني هبة طوجي بعد سنين

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ هبة من خلال أغنية “بعد سنين"، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، من كلمات نور الدين محمد، ألحان:نيس، وتقول كلماتها"بعد سنين بعاد .. جه طالب مني معاد و فضل يترجى فيا و يحلفني بعنيا و حلفلي انو محتاجني معاه و حاولت مابينش و اعمل روحي ماهتمتش و صعب جدا علّيا و لقتني بعد شوية بسمعلو .. بعد ما كنت مخصماه و قابلني و قالي انو مش مرتاح في بعدي عنو قال انو اسف لانو مقدرش النعمة اللي معاه كان حنين جدا .. كان باين تعذيبه فعلا كنت اتمنى ارفض طبعا بس لقيتني مسمحاه كان نفسي ماروحلوش و ماقبلوش ما اسمعهلوش و ابقى انسانة جديدة جامدة و قاسية و عنيدة وما عرفتش قلبي الضعيف سلم كنت شايله كتير من جرحه الكبير كان نفسي اقوله ياما و غلبني ب ابتسامة وجعتني مقدرتش أتكلم "