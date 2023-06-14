السيسي: الجامعات التي أنشئت تكفى الطلب على التعليم لعام 2050 (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجامعات التي تم إنشائها خلال الـ 6 سنوات الماضية تكفى الطلب على التعليم حتى العام 2050.

الجامعات اللى اتعملت على مستوى الدولة تكفى الطلب على التعليم لغاية 2050

وأضاف “السيسي” خلال حديثه مع أحد أهالي البحيرة، مقترحًا إنشاء جامعة أزهرية بقرية الأبعادية، قائلًا: "الجامعة دي علشان تتعمل على 22 فدان هيبقا فيها تخصصات مختلفة، بس الجامعات اللى اتعملت على مستوى الدولة خلال الـ 6 سنين اللى فاتت تكفى الطلب على التعليم لغاية 2050".

وتابع الرئيس السيسى حديثه: "عاوز تعليم سواء أزهر أو غيره ممكن اقولك حاضر وندرس.. بس أنا متعودتش علي كده.. اتعودت على إنى أتكلم معاكم بموضوعية".

البحيرة أكبر محافظة زراعية في مصر

وعلى صعيد آخر أشار الرئيس، إلى أن البحيرة أكبر محافظة زراعية في مصر، مضيفًا: “عشان كده مركز شوية في موضوع القمح والذرة”.

وتابع رئيس الجمهورية: "حريصون إن إحنا كـ دولة يبقى عندها رصيد احتياطي يكفي 6 شهور من الزيوت والقمح والأرز واللحوم والدواجن حتى لا تحدث أزمة"

وواصل حديث، قائلًا: "لو أنا انهاردة ملقتش الطلب ده موجود في الـ 10 مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر، هضطر اشتري من برا، ونيجي هنا لموضوع الدولاروده ليه تأثير كبير جدًا على الأسعار في مصر وفاتورة الدولار لما تزيد هيبقى عبء على الاقتصاد".