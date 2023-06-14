مايا مرسي تستقبل سفير سنغافورة في مصر لبحث سبل التعاون لتمكين المرأة 

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة في مصر، سبل التعاون بين الجانبين فى ملف تمكين المرأة.

تمكين المرأة:

أكدت الدكتورة مايا أن تبادل الخبرات والتجارب بين دول العالم، فيما يتعلق بملف تمكين المرأة يسهم فى تعزيز تلك الجهود، معبرة عن تطلعها لتبادل الخبرات والتجارب مع سنغافورة في هذا الملف المهم.

رئيسة القومي للمرأة:

استعرضت رئيسة القومي للمرأة جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة في القطاعات كافة، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلي كثيرٍ من المواقع القيادية، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى ٢٨%، كما تحدثت عن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "دوى يا نورة" الذي أطلقه المجلس ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويستهدف بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل.

السفير دومينيك:

أكد السفير دومينيك جوه أن سنغافورة لديها ميثاق للمرأة يدعو إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وقد صدر عام 1961، مشيرًا إلى أن سنغافورة تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في المجالات كافة، كما تعمل على تغيير الصورة النمطية حول أدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن التعليم كان له دور في أنَّ الأجيال الجديدة أصبحت أكثر وعيًّا وإدراكًا بأهمية المشاركة المتساوية بين الطرفين داخل الأسرة.