تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة في ألمانيا| فيديو

وصف استطلاع جديد تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة في ألمانيا بـ"الصادم"، إذ أجرت منظمة خيرية للأطفال في ألمانيا الاستطلاع الذي أكد أن أكثر من ثلثي الرجال يعنفون نسائهم ويجدونه فعلًا "مقبولًا".

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلثي الرجال الألمان يجدون أن ممارسة العنف ضد المرأة الألمانية أمر مقبول، ويقرون بـ"تعنيف نسائهم".

وطلب الاستطلاع من مجموعة مؤلفة من ألف رجل وامراة، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عامًا في جميع أنحاء ألمانيا، إبداء رأيهم حول “الذكورية”.

ممارسة العنف ضد المرأة أمر مقبول لدى ثُلثي رجال ألمانيا:

وأظهرت نتائج الدراسة أن 34% عنفوا شريكات حياتهم العام الماضي، بهدف غرس الاحترام في أنفوسهن، فيما وجد أن 33% مع الاعتداء باليد على شريكاتهم من حين لآخر أثناء الجدل.

المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة:

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة الممول من السفارة النرويجية.

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أكدت سهام على، عضوة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية المطالبة بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف المتلاحقة مؤخرًا خصوصًا ضد الفتيات والنساء.



تضمنت الجلسة الأولى للمؤتمر عرضًا تفصيليًا حول جهود المؤسسة في مكافحة الختان وتزويج الطفلات وملف الصحة الإنجابية، وأوضحت أن المؤسسة عملت على مناهضة العنف ضد المرأة منذ بداية عملها في التسعينيات من خلال آليات مختلفة منها.

وبحسب عرض نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة، رفع الوعي المجتمعي حول زواج القاصرات والقضاء على آثاره السلبية، ومناهضة الختان والتركيز على المناطق التي ينتشر بها هذه الظواهر وعمل تدخلات مع الأسر التي تقوم بهذه الممارسات لتوعيتهم ووقف هذه الممارسات التي تعد شكلًا من أشكال العنف ضد الفتيات.



وأضافت نورا محمد: “كما تقدم المؤسسة خدمات الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء المعنفات من خلال الاستشارات، وشاركت المؤسسة مع الكثير من الهيئات الدولية والوطنية وعمل تصميم الأدلة التدريبية حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتزويج الطفلات وقضايا الاتجار في النساء من خلال خبراء ومتخصصين لتكون هذه الأدلة بمثابة مرجعية للمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف (دليل المرأة العربية تتكلم – المرأة العربية تشارك – دليل استرشادي للعاملين في مجال مناهضة الاتجار بالنساء – دليل استرشادي مكاتب المساندة القانونية.. إلخ)”.



أكدت نورا محمد على أن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة استهدف المساهمة في مناهضة أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة مثل: تزويج الطفلات وختان الإناث، بالإضافة إلى نشر ثقافة الصحة الإنجابية وتوعية الشباب والشابات، وبناء المعرفة المجتمعية حول مخاطر أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج المبكر وحقوق الصحة الإنجابية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والعنف الأسري وحقوق الصحة الإنجابية.



أوضحت نورا محمد أن المشروع استهدف عدد 1190 من مختلف الفئات سواء النساء والفتيات وقادة المجتمع والإعلاميين، من خلال تقديم دورات وتدريبات وموائد حوار وعروضًا مسرحية حول الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة.



كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ 25 نوفمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر الجاري بإطلاق حملة لتأكيد ضرورة إصدار قانونًا موحدًا لمناهضة العنف، وذلك من خلال تناول قضايا عدة على رأسها ( الختان – تزويج الطفلات ) من خلال الكاريكاتير – أفلام كارتونية – بيانات إعلامية.



محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تحدث حول الإشكاليات القانونية المرتبطة بقضايا العنف خصوصًا ضد الفتيات ( الختان و تزويج الطفلات)، والقصور التشريعي المتعلق بهذه القضايا وأهمية إصدار قانونًا موحدًا لمناهضة العنف.



أدار الحوار بالجلسة الأولى عبير علي المحامية والاستشاري القانوني.



تحدث الدكتور أشرف عبدالمنعم، استشاري سياسات حماية، حول الآثار الاجتماعية الناتجة عن قضايا العنف ضد النساء خصوصًا ختان الإناث وتزويج الطفلات.



وتحدثت الدكتورة نعمات على، طبيبة أمراض نفسية، حول الآثار النفسية المترتبة على ختان الإناث و تزويج الطفلات وآثارها على زيادة معدلات الطلاق والمشكلات الزوجية وعلى المجتمع.



قامت منى عزت، استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بإدارة الحوار خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر.

وفى ختام المؤتمر، قدم مجموعة من الإعلاميين من محافظات الصعيد فقرة إذاعية خلال المؤتمر حول العنف ضد الفتيات والنساء والإشكاليات المتعلقة بختان الإناث وتزويج الطفلات.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: صدمة في ألمانيا.. أكثر من ثلثي الرجال يعنفون نسائهم ويجدونه فعل "مقبول".

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