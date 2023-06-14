رئيس المدينة يتفقد مستشفى قوص المركزي

تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، ظهر اليوم الأربعاء، مستشفى قوص المركزي، جنوب محافظة قنا، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلال جولته مسئولو المتابعة وتقييم الأداء وكذا مسئولو العلاقات العامة والإعلام بالوحدة.

إذْ تفقَّدَ الشعيني أقسام المستشفى المختلفة مثل قسم الاستقبال والباطنة والعناية المركز والحضانات، ومخازن المستلزمات والصيدلة، موجهًا القائمين على المنظومة الطبية بالمستشفى بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين عليها، وموصيًّا طاقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى وحسن معاملاتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم على نحو الذي يلقى رضاهم.

رئيس مركز قوص: "توفير خدمة صحية متكاملة للمرضى"

كما اطمأن رئيس مركز ومدينة قوص، على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم علي الأقسام وفقًا لما هو مبين بجداول النبوتجيات، وأمر مسئولي المتابعة بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات وإحالة المتغيبين إلى التحقيق مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة لمرضي من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

استمع الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، خلال زيارته إلى عددٍ من المواطنين والمرضى وقام بسؤالهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والذين أعربوا عن رضاهم مؤكدين أن مستوى الخدمات بالمستشفى شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.