نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر لمنطقة أسيوط

لتعاونها في الاختبارات الشفهية ويكرم كل من أسهم في إنجاح التجربة..

وجه الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ خالص الشكر والتقدير للإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية وعلى رأسها فضيلة الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية بأسيوط، وعلي المصري، مدير مكتب الكمبيوتر التعليمي بمنطقة أسيوط الأزهرية، وفريق الدعم الفني، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر مع المنطقة الأزهرية بأسيوط، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية الإلكترونية لمادة القرآن الكريم ونجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية.

كما كرم نائب رئيس الجامعة القائمين والمسهمين في إنجاح التجربة للاختبارات الشفهية الإلكترونية من السادة الفنيين؛ لما بذلوه من جهد مشكور في إنجاح تجربة الاختبارات الشفوية وإخراجها على الوجه الأكمل.

نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر والتقدير للدكتور علاء جاد الكريم

كما وجه نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم المشرف العام على الاختبارات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم بفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتورة إسلام سمير، المشرف على قطاع البنات؛ لجهودهما الطيبة في إنجاح المنظومة.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بالوجه القبلي بأسيوط، إضافة إلى قيادات منطقة أسيوط الأزهرية.

يأتي ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين جميع قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في الأعمال التي تضمن حسن سير العملية التعليمية في المراحل الدراسية كافة، والتي ظهرت جليًّا بين الجامعة وقطاع المعهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تطبيق الاختبارات الشفوية الإلكترونية للقرآن الكريم.