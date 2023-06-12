نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بالبنات الإسلامية والتجارة بأسيوط

أجرى الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلي، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بكليتي: البنات الإسلامية، والتجارة بنات بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات بأسيوط، والدكتورة إيمان مصطفى، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح رمضان، وكيل كلية البنات الإسلامية بأسيوط لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور كمال سعد، وكيل الكلية للدراسات العليا؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطالبات؛ لتأدية امتحاناتهن في جو مناسب يوفر لهن الطمأنينة والراحة النفسية.

حسن الانضباط والالتزام في اللجان

وقد أثنى نائب رئيس جامعة الأزهر على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بضبط لجان الامتحانات، وعدم التهاون فيها.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف على سير العمل بها.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بمختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد معهد التمريض وكلية طب البنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بالاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات على مدار اليوم، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان، وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة كريمة محمود، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء عرفة، عميدة معهد التمريض، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.