8  خدمات تموينية لأصحاب البطاقات عبر مصر الرقمية

أصبح متاح الانتهاء من كافة الخدمات التابعة لوزارة التموين بطريقة رقمية كاملة على موقع مصر الرقمية، ولا تحتاج تلك الخدمات الرجوع الى مكاتب التموين أو المديريات التابعين لها، وذلك بعد عودتها للعمل من خلال الرابط الرسمي لها، لتقديم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، خاصة خدمات البطاقات التموينية.

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ويستفيد من خدمات التموين 23 مليون أسرة مدرجة على منظومة الدعم التمويني، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين أو المديرية التابعة لهم في نطاق المحافظة.

وبوابة مصر الرقمية من أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين في عدد من القطاعات، ومنها قطاع التموين الذي يقدم مجموعة من الخدمات، يتم الحصول عليها بطريقة إلكترونية كاملة.

ووفقًا لرابط منصة مصر الرقمية، فإنّ الخدمات التموينية المُفعلة عليها حاليا ومتاحة لأصحاب البطاقات بعد عودة تقديم الخدمات عليها، تشمل 8 خدمات كما يلي:

تفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

ضمّ أفراد الأسرة.

نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

إيقاف بطاقة تموينية.

إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

وهناك خدمة واحدة لا يمكن الحصول عليها من خلال بوابة مصر الرقمية ولكن يتم تفعيلها فقط من خلال مكاتب التموين وهي إضافة المواليد للأسر الأولي بالرعاية.

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ويتمكن أصحاب هذه الخدمة من الحصول عليها من خلال الذهاب الى احد مكاتب التموين التابع لها في المنطقة أو المحافظة ثم تقديم الأوراق اللازمة ودراسة الشروط اللازمة للحصول على الخدمة وإضافة المواليد على البطاقة.

ومن الشروط الهامة للاستفادة من الخدمات بطريقة إلكترونية كاملة من خلال بوابة مصر الرقمية، توفر حساب باسم المستفيد يتم التسجيل على بوابة مصر الرقمية من أجل الاستفادة من الخدمات عن طريق اسم المستخدم والرقم السري.

ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

استخدام بوابة مصر الرقمية واختيار فتح حساب من الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي وكتابة رقم المصنع.

كتابة اسم الوالدة والضغط على التالي.

إدخال رقم الهاتف وإدخال الكود المرسل عبر رقم الهاتف.

كتابة كلمة مرور وتأكيدها.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني ثم الضغط على إنشاء حساب.