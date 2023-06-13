التموين تعلن طرح 5 آلاف طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيهًا للكيلو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتى كدفعة أولى من إجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا.

لحوم برازيلي مجمد:

بالإضافة إلى 5 آلاف طن لحوم برازيلي مجمد سوف يتم طرحها بسعر 160 جنيهًا و 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيهًا.



وزير التموين والتجارة الداخلية:

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار سهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتًا أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

اللحوم

وأكد المصيلحي أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من مناشئ عدة وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلًا عن إقامة 38 شادرًا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقًا للضوابط والاشتراطات.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية تسهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد حسنين، أنه جاري وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا وتنزانيا وجيبوتى مخطط وصولها جوًا خلال الأيام المقبلة.

ومن جهته، قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم الكشف على الأبقار واللحوم وتوريدها إلى المجزر التابع للشركة في البساتين.

وأضاف السعدني خلال جولة المركز الإعلامي بوزارة التموين على مجزر البساتين، أنه على الرغم من الأزمة التي تشهدها دولة السودان، إلا أن عمليات الضخ من السودان مستمر، إذ يوجد في محجر توشكي كميات كبيرة من الرؤوس الحية، وعلى الحدود داخل السودان كمية مماثلة يتم استعاضتها بشكل دوري.



اللحوم

وأكد السعدني أن قيام وزارة التموين والتجارة بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة سهم فى تحقيق التوازن بأسعار اللحوم وناشد السعدني المواطنين شراء ما يكفيه من احتياجاته من اللحوم المطروحة في المجمعات الاستهلاكية وعدم التكالب على الشراء، مؤكدًا توافر اللحوم كافة سواء طازجة أو مبردة أو مجمدة في 1350 منفذًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى السيارات المتنقلة وشوادر اللحوم.

قال عمر عوض، مدير قطاع اللحوم في الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أنه تم الحفاظ على مخزون استراتيجي من اللحوم خلال الفترة الماضية والتي سهمت في تغطية احتياجات السوق المحلية من اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، كما أن إمداد اللحوم السودانية بدأت تستمر مجددًا.

وأضاف عوض أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم فتح مناشئ جديدة من جيبوتي، وخلال 48 ساعة ستصل شحنة لحوم من أوغندا، إضافة إلى الاتجاه للتعاقد مع الصومال في استيراد اللحوم المبردة.